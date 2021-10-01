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18:29, 01 октября 2021

Сегодня в России истёк срок действия послаблений для иностранцев, которые были приняты из-за пандемии

МВД, по данным «Независимой газеты», планирует чаще штрафовать нелегалов нежели депортировать.

Тем, кто до конца сентября не легализовал своё присутствие на территории нашей страны, могут грозить санкции вплоть до выдворения из России. Накануне, перед входом в миграционные центры выстроились огромные очереди. В распоряжении Независимой газеты оказались методические рекомендации МВД по работе с мигрантами. Там сказано, что граждан, не оформивших в срок необходимые документы, предлагается в основном штрафовать. Если правонарушение первое, и мигрант не представляет угрозы, полицейским поручено воздержаться от направления материалов в суд. Если же всё сводится к депортации, то делать это нужно оперативно во избежание перегрузки Центров временного содержания. Ведомство призывает ежедневно их проверять и распределять мигрантов по регионам в случае излишней заполняемости учреждений. Как пишет издание со ссылкой на правозащитников, контроль за Центрами временного содержания может подразумевать начало массовой кампании по поимке мигрантов. А активисты также сообщают о начале массовых облав в регионах.

Для иностранцев, вовремя получивших необходимые документы на пребывание в России, льготный период будет вновь пролонгирован до 18 июля следующего года


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