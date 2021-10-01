Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников прийти на выборы

О месте нахождения Саакашвили поступают противоречивые данные.

Михаил Саакашвили сообщил сегодня в соцсетях, что вернулся на родину спустя 8 лет. Он опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в Батуми и ждет всех сторонников на встрече в Тбилиси в понедельник, 3 октября. В свою очередь, в грузинском МВД объявили, что политик не пересекал государственную границу. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали сообщение о возвращении Саакашвили ложным, отметив, что накануне, когда бывший президент Грузии якобы записал видео из Батуми, он на самом деле находился в гостинице в Трускавце. Источники агентства «Интерфакс» также утверждают, что Украину политик не покидал.

В партии «Единое национальное движение», основателем которой является Саакашвили, заверили, что бывший президент находится на территории Грузии, но то, как он смог пересечь границу, не уточнили. Они пообещали устроить встречу с политиком завтра после окончания выборов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ситуация вокруг Саакашвили накаляет предвыборную обстановку в Грузии. Те, кто тиражируют эту информацию, готовятся не к выборам, а к митингам 3 октября, — уверена президент.