Целый ряд компаний, как утверждает издание The Insider, жертвует «Единой России» больше денег, чем зарабатывает

Целый ряд компаний, как утверждает интернет-издание The Insider, жертвует «Единой России» больше денег, чем зарабатывает. Многие из них связаны с РЖД.

Большую часть денег, которые в прошлом году партия власти собрала с компаний, она получила от различных подрядчиков «Российских Железных Дорог», и в отдельных случаях, как сообщает интернет-издание The Insider, юридические лица отдавали почти всё заработанное. Так, по этим данным, почти всю прибыль пожертвовала «Единой России» Центральная оптовая база «Метизкомплект», которая поставляет РЖД крепежи. Речь идёт о сумме в 26,5 миллионов.

В расследовании сказано, что как минимум пять фирм из более трёхсот компаний-жертвователей передали партии суммы, превышающие половину своей выручки. Среди них — подмосковный разработчик сигнализаций «СтройЭкспертПроект», он передал 43 миллиона при заработке в 54, и якутская компания «Зеленая улица», пожертвовавшая больше, чем составляет её выручка за четыре года. Также в материале упоминается и московская фирма «РэйлТрансСервис», занимающаяся научными разработками, которая отдала 15 миллионов рублей, несмотря на убытки в 20 миллионов годом ранее.

Издание отмечает, что «Единая Россия», учитывая бюджетные деньги, партийные взносы и личные пожертвования всего собрала в прошлом году более девяти с половиной миллиардов рублей, больше половины из которых направлено на содержание руководства партии и региональных отделений, а около трёх миллиардов на агитацию и пропаганду.

Российские власти объявили интернет-издание The Insider иностранным СМИ-иноагентом. Его шеф-редактор Роман Доброхотов уехал из страны, из-за чего ФСБ объявила его в розыск.