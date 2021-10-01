В Москве продолжаются задержания коммунистов и их сторонников

Сегодня в полиции оказался руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Лидер компартии Геннадий Зюганов назвал задержания провокацией. Зюганов обратил внимание на то, что задержаны четыре кандидата в депутаты Госдумы, хотя по закону они обладают неприкосновенностью.

В отношении руководителя фракции коммунистов в Мосгордуме Николая Зубрилина и руководителя протестного отдела Павла Иванова составлены административные протоколы за организацию незаконной акции в центре столицы. 20 и 25 сентября коммунисты провели в Москве две акции, в ходе которых заявили о непризнании выборов в Госдуму. Они требуют аннулировать результаты электронного голосования в Москве.

Политолог Алексей Макаркин считает, что власти пытаются указать коммунистам на их место, в первую очередь, это касается руководства компартии. По оценке Макаркина, в ходе выборов появился новый опыт взаимодействия коммунистов с другими политическими силами.



Историк, журналист Николай Сванидзе полагает, что КПРФ представляет угрозу для действующей власти. Об этом Сванидзе сообщил в интервью «Эху Москвы». Сванидзе считает, что люди готовы голосовать за коммунистов, так как «люди живут плохо и не знают за кого еще голосовать».

Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета МГУ Максим Гонгальский утверждает, что вмешательство в результат электронного голосование произошло путем переголосования. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы». Расследование Гонгальского опубликовано в «Новой газете».

В свою очередь, Артем Костырко, отвечавший за электронное голосование в московском правительстве утверждает, что никаких аномалий не было и переголосования никак не повлияли на результат.

В свою очередь, техническая группа не выявила нарушений в системе онлайн-голосования в Москве. Отчет опубликован на сайте московской Общественной палаты. Техническая группа была создана по инициативе и при участии КПРФ.