Правозащитный центр «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за обращение в МИД России без указания статуса иностранного агента. В реестре Минюста находятся центральная организация международный «Мемориал» и шесть ее подразделений. «Мемориал» неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки, сумма штрафов превышает 2 миллиона рублей.

