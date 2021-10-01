ФСБ обнародовала список сведений, которые запрещено передавать третьим странам под угрозой признания иноагентом

Федеральная служба безопасности обнародовала список несекретных сведений, которые запрещено передавать третьим странам под угрозой признания иностранным агентом. В списке 60 пунктов, в частности, это информация о преступлениях в армии, о проблемах в Роскосмосе и ряд других.

Информация, о которой идет речь не содержит государственную тайну, тем не менее, если в ФСБ сочтут, что ее сбор ведется в интересах иностранных государств и угрожает безопасности России, это может стать основанием присвоение статуса иноагента. В частности, среди шестидесяти пунктов – аналитические выводы и прогнозы о военно-политической и стратегической обстановке, особо отмечается морально-психологический климат в войсках и сведения о преступлениях, расследование которых ведется военными юристами. Кроме того, основанием может стать и оценка возможности вооружения и боевой техники, кроме тех данных, которые находятся в открытом доступе. Еще один важный раздела перечня посвящен корпорации Роскосмос. Педалирование финансовых, научных и прочие проблемы концерна может привести к внесению в соответствующие списки, равно как и информация о госзакупках в означенных сферах. Под действие приказа подпадают почти все сферы деятельности Роскосмоса.

В список иностранных агентов могут внести не только граждан России, но и обладателей паспортов зарубежных стран. ФСБ составила перечень в связи с поправками в законодательство, принятые в конце прошлого года.



Кремль отрицает причастность к составлению списка. Отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал обращаться за разъяснениями в ФСБ.

Зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов поддерживает инициативу ФСБ. По мнению депутата, это необходимо для защиты важнейшей информации от внешних посягательств. По мнению Свинцова, признание иностранным агентом из-за нового списка ФСБ не будет иметь серьезных последствий для работы журналистов.



В свою очередь, военный эксперт Александр Гольц уверен, что силовые структуры будут использовать список ФСБ против «неудобных» журналистов. По мнению Гольца, иностранным агентом может стать каждый законопослушный гражданин.

Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Котрикадзе отмечает, что список ФСБ вызывает много вопросов. Российские власти уже признали телеканал «Дождь» иностранным агентом.