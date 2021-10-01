В отставку ушел главный тренер сборных команд России по легкой атлетике

У Юрия Борзаковского истек срок контракта, поясняли ранее во Всероссийской федерации легкой атлетики. Пока что обязанности главного тренера будет исполнять руководитель федерации Ирина Привалова. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума ВФЛА. Борзаковский возглавлял сборную почти 7 лет. На последней Олимпиаде в Токио из-за санкций Всемирного антидопингового агентства за Россию выступали только десять атлетов.
2021-10-01T17:34:09+03:00
2021-10-01T17:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 01 октября 2021
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