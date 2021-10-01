Французская полиция раскрыла дело о серии убийств и изнасилований в Париже три десятка лет назад

Следователи установили, что преступником по кличке Рябой был бывший жандарм Франсуа Веров. Он убил как минимум трех человек. Это произошло после того, как следствие решило взять ДНК-анализ у всех полицейских, которые в годы совершения преступлений состояли на службе. Веров пропал после того, как получил извещение, позже его тело обнаружили в съемной квартире, рядом лежала записка с признанием в преступлении, пишет газета Le Parisien.