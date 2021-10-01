Лидер военных мятежников в Гвинее Мамади Думбуя приведен к присяге в качестве президента переходного периода

В то же время сообщается, что сам он не будет участвовать в президентских выборах. Переворот в Гвинее произошел почти месяц назад. Группа спецназа задержала президента страны Альфу Конде. В то же время, страны Африки и Запад осудили действия мятежников.
2021-10-01T17:33:23+03:00
2021-10-01T17:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 01 октября 2021
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