Следователи хотят ограничить до середины октября сроки ознакомления с делом хабаровскому экс-губернатору Фургалу

Следователи хотят ограничить до середины октября сроки ознакомления с делом хабаровскому экс-губернатору Сергей Фургалу. Соответствующий иск поступил в Басманный суд. Его рассмотрят на следующей неделе. Сегодня Мосгорсуд продлил Фургалу срок ареста до декабря. Его задержали летом прошлого года. Фургала обвиняют в организации покушений на предпринимателей в середине нулевых годов. Он вины не признает.
2021-10-01T17:33:00+03:00
2021-10-01T17:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 01 октября 2021
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