Следователи хотят ограничить до середины октября сроки ознакомления с делом хабаровскому экс-губернатору Фургалу

Следователи хотят ограничить до середины октября сроки ознакомления с делом хабаровскому экс-губернатору Сергей Фургалу. Соответствующий иск поступил в Басманный суд. Его рассмотрят на следующей неделе. Сегодня Мосгорсуд продлил Фургалу срок ареста до декабря. Его задержали летом прошлого года. Фургала обвиняют в организации покушений на предпринимателей в середине нулевых годов. Он вины не признает.