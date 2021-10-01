«Газпром» начал поставки газа в Хорватию и Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток»

Поставки стали возможны после строительства нового магистрального газопровода и расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, пояснили в компании. Ранее сегодня «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию по территории Украины. В свою очередь в Киеве сказали, что ждут санкции в отношении оператора другого газопровода, «Северный поток-2».
2021-10-01T17:32:32+03:00
2021-10-01T17:32:32+03:00
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17:32, 01 октября 2021
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