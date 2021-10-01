«Газпром» начал поставки газа в Хорватию и Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток»

Поставки стали возможны после строительства нового магистрального газопровода и расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, пояснили в компании. Ранее сегодня «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию по территории Украины. В свою очередь в Киеве сказали, что ждут санкции в отношении оператора другого газопровода, «Северный поток-2».