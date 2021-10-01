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Эксклюзив Эха 17:16, 01 октября 2021

Депутат Госдумы Свинцов приветствует инициативу ФСБ о списке запрещенной для передачи информации

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов приветствует публикацию ФСБ списка со сведениями, за передачу которых за границу можно стать иноагентом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

А.Свинцов уверен в правильности инициативы ФСБ, которая таким образом якобы охраняет важнейшие данные от внешних посягательств. «Любая информация, даже, на первый взгляд, не очень «чувствительная», например, какой объем закупок того или иного оборудования, какой объем выпуска той или иной продукции, которая в том числе используется для оборонного комплекса, — это тоже «чувствительная» информация. Потому что по количеству деталей можно понять количество готовых изделий, которое будет иметь государство, в том числе на вооружении, или для двойного назначения, или даже для гражданских, но «чувствительных» целей — например, в атомной энергетике», — пояснил депутат.

С точки зрения А.Свинцова, «ФСБ совершенно правильно озадачилась этим вопросом». «Сбор, анализ и использование такой информации, которая, казалось бы, напрямую не относится к нашему оборонному и топливно-энергетическому комплексу или системам информационной безопасности – превентивно публикуя такой список для общего обозрения, ФСБ дает «красные линии», за которые лучше не заходить», — отметил депутат.

А.Свинцов полагает, что даже если журналиста признают иноагентом из-за нового списка ФСБ, это не будет иметь серьезных последствий для его деятельности. «Речь идет не об уголовном наказании, а о маркировке. Если какого-то журналиста или СМИ признают иностранным агентом, существенно в его жизни ничего не изменится. Для некоторых это наоборот очень хороший PR, на котором они смогут поднять свою популярность и привлечь дополнительные ресурсы. Поэтому жестких последствий от злоупотреблений этим списком быть не может», — заключил он.


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