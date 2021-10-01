Жители Элисты четыре дня жалуются на отсутствие воды

Такая ситуация сложилась из-за аварии.

Система водоснабжения уже пятые сутки не работает в большинстве районов столицы Калмыкии. Об этом сообщает сетевое издание Sota.Vision. Также в интернет-сообществах, посвящённых городу, пишут, что работы по восстановлению идут не круглосуточно, а чиновники, как на городском, так и на республиканском уровнях, не отвечают на звонки. Отдельные пользователи предлагают устанавливать во дворах колонки, качать воду руками.

Тем временем в муниципальном предприятии «Элиставодоканал» извинились за неудобства. В сообщении, которое распространил интернет-портал «РИА Калмыкия» сказано, что затруднения начались из-за крупной аварии на стальном водопроводе. Она привела к тому, что подача воды в город продолжается только по одной трубе.

Также в предприятии объявили, что городскому водопроводу требуется полная реконструкция. Плохое состояние коммунальных систем «Элиставодоканал» сокращением расходов на сферу ЖКХ в девяностые годы прошлого века.

В начале недели вице-премьер Калмыкии Наран Кюкеев говорил, что проблемы с водоснабжением в республике были всегда. Также, еще зимой он говорил, что обеспечены качественной питьевой водой не более семи с половиной процентов местных жителей.