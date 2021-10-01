В Кремле говорят, что ФСБ не согласовывало с АП перечень сведений, за передачу которых можно получить статус иноагента

В Кремле говорят, что ФСБ не согласовывало с администрацией президента перечень сведений, за сбор и передачу которых можно получить статус иностранного агента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобный список в принципе не подлежит согласованию с главой государства. Он также не стал отвечать на вопрос, не грозит ли новая норма свободе слова в России. По мнению Пескова, необходимо посмотреть, как будут ее применять.

В перечне, который утвердила Федеральная служба безопасности, 60 пунктов. Речь не идет об информации, которая относится к государственной тайне. В то же время, там перечислены сведения о любой военной деятельности и работе Роскосмоса.

Директор информационной службы телеканала «Дождь» Екатерина Котрикадзе отметила в эфире «Эха Москвы», что этот список вызывает много вопросов, однако «Дождь» будет соблюдать закон, — добавила Котрикадзе. Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.