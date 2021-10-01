Зюганов назвал провокацией задержания коммунистов в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией задержания коммунистов и их сторонников в Москве. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Московское отделение КПРФ подало судебные иски на результаты электронного голосования, и вместо того, чтобы провести с ними диалог, разобраться, создать комиссию, их стали прессовать по-черному. Пытаются пришить всем одну и ту же статью 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга – «ЭМ) или 20.2 часть 2. По первой можно штрафовать, по второй — посадить в кутузку на 10 суток, что и происходит. Я расцениваю это как провокацию», — подчеркнул Г.Зюганов.

Он напомнил, что полиция задержала четырех кандидатов в депутаты Госдумы, несмотря на то, что по закону они обладают неприкосновенностью. «Якобы они в субботу проводили митинг. Никто не проводил митинг – на митинг пришли бы тысячи. Мы проводили встречу с депутатами, она была ограниченной. Такие встречи проводились по всей стране, но задерживают только в Москве. Это полный произвол и безобразие», — считает Г.Зюганов.

Он добавил, что ему удалось поговорить с задержанным сегодня руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме Николаем Зубрилиным. «Его держат в Тверском ОВД. Непонятно, что ему предъявляют», — заключил Г.Зюганов.