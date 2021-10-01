Власти Белоруссии ликвидировали Белорусский Хельсинский комитет

Это была последняя зарегистрированная в республике правозащитная организация, отметили в местной ассоциации журналистов. Верховный суд страны принял решение по иску министерства юстиции, которое обвинило правозащитников в нарушении закона. В ведомстве посчитали таким нарушением оплату работы двух наблюдателей за президентскими выборами вы прошлом году. В Хельсинкском комитете обвинения отвергают.
2021-10-01T16:34:24+03:00
2021-10-01T16:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 01 октября 2021
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