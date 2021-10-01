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16:34, 01 октября 2021

Партия «Единая Россия», как пишет интернет-издание Инсайдер, получила крупные суммы пожертвований от подрядчиков РЖД

Партия «Единая Россия», как пишет интернет-издание Инсайдер, получила крупные суммы пожертвований от подрядчиков РЖД. Причем в некоторых случаях речь шла о перечислении единороссам всей прибыли компании, — говорится в расследовании издания. В списке жертвователей есть также структуры, которые, согласно их бухгалтерской отчетности, попросту не могли перечислить партии те суммы, которые указаны в переводах. Как предполагает Инсайдер, речь идет о перечислении средств РЖД через подрядчиков. Всего за прошлый год партия собрала от юридических лиц почти 5 миллиардов рублей, однако, как отмечает Инсайдер, полученные деньги пошли не на благотворительность или борьбу с коронавирусом, а на содержание аппарата и избирательную кампанию. Представители РЖД и «Единой России» эту публикацию пока не комментировали.

Российские власти считают Инсайдер иностранным агентом.



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