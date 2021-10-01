ФСБ утвердило перечень сведений, за сбор которых могут признать иностранным агентом, причем это касается как гражданина России, так и другого государства. Всего в этом списке 60 пунктов, среди прочего, под действие документа подпадают данные о дислокации, вооружении и численности армии, полиции и других силовых структур, о закупках, которые осуществляют вооруженные силы и даже о случаях дедовщины в военных частях, — обращают внимание журналисты. Кроме того, в утвержденный перечень попали также сведения о проблемах, которые тормозят развитие госкорпорации «Роскосмос».