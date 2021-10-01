Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитный центр «Мемориал»

Организацию признали виновной в нарушении закона об иностранных агентах. Поводом послужило письмо «Мемориала» в российский МИД, в котором не было указано, что центр включен в перечень иностранных агентов, — пишет «Новая газета». Российские власти внесли правозащитный центр в этот реестр более 8 лет назад.

