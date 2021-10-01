В отдел полиции, где находится руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, вызвали скорую помощь

Как пишет интернет-издание Sota, у депутата поднялось давление. К нему не пропускают его защитника – другого депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Зубрилина задержали сегодня и обвинили в том, что он участвовал в несогласованной акции на прошлой неделе, когда коммунисты выступили против итогов думских выборов. Также был задержан сотрудник московского горкома партии Павел Иванов.

Несколько минут назад соратники задержанных сообщили, что Зубрилина и Иванова повезли в Тверской суд Москвы.

