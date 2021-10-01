Акция памяти нижегородской журналистки Славиной пройдет 2 октября в Москве

Траурная акция в годовщину самоубийства журналистки Ирины Славиной пройдет 2 октября в Москве возле постоянного представительства Нижегородской области при правительстве РФ. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова.

«2 октября не стало главного редактора независимого издания KozaPress в Нижнем Новгороде Ирины Славиной. Это до сих пор большой шок лично для меня как для сопредседателя Профсоюза журналистов и для человека, который работал в региональной прессе. Я понимаю, насколько ей было тяжело последние несколько лет, когда на нее оказывалось давление со стороны силовиков. Завтра будет траурная акция», — рассказала она.

Как уточнила С.Русова, участники мероприятия разместят портрет Славиной возле постпредства Нижегородской области, зажгут свечи и возложат цветы.

Она также добавила, что коллеги Славиной продолжат добиваться расследования обстоятельств ее гибели. «Мы возмущены, что прокуратура и следственные органы в течение года отказывались возбуждать уголовное дело и проводить расследование. Мы будем требовать этого дальше, так как считаем, что есть люди, которые ответственны за ее гибель. И хотелось бы, чтобы виновные были наказаны», — заключила С.Русова.

Акция начнется в 12.00.

2 октября 2020 года журналистка Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде и скончалась на месте. Ей было 47 лет. Перед самоубийством она опубликовала на своей странице в Facebook пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».