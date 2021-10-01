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16:06, 01 октября 2021

Марина Ракова объявлена в розыск

Это сегодня подтвердили в МВД.

Фамилия топ-менеджера крупнейшего банка России появилась в базе розыска Министерства внутренних дел. Ракову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Два года назад, будучи замминистра просвещения, женщина по версии следствия оказала помощь Фонду новых форм развития образования, где занимала пост директора. Организация получила бюджетные средства для реализации госконтрактов. Однако позже, экспертиза установила, что отчёты о якобы выполненных обязательствах сфальсифицированы. Агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что Ракова может быть причастна к хищению более пятидесяти миллионов рублей. Топ-менеджер на допрос не явилась. По информации газеты Коммерсант, она может скрываться на Украине. По данному уголовному делу были задержаны бывшие сотрудники фонда – Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук, больше известной, как «Шанинка» — Кристина Крючкова. Суд арестовал их на два месяца.

Марина Ракова занимает пост вице-президента Сбербанка с марта прошлого года.


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