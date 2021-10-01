В Белоруссии сегодня была ликвидирована последняя зарегистрированная правозащитная организация

Министерство юстиции обвинило Белорусский Хельсинский Комитет в оплате работы двух наблюдателей на прошлогодних президентских выборах. Сотрудники организации отрицают обвинения, утверждая, что им так и не были предоставлены оригиналы документов, доказывающих позицию государства. Суд оставил без внимания эти заявления и постановил упразднить объединение. Председатель БХК Олег Гулак сообщил, что правозащитники продолжат свою деятельность, но теперь им придётся искать новые формы работы.

Ликвидации неправительственных организаций происходят по всей Белоруссии с середины июля. Затронуты оказались благотворительные, исследовательские и образовательные центры. Участники объединений задерживаются, а в их домах и офисах проходят обыски.

Белорусский Хельсинский Комитет был основан в 1995 году и являлся одной из старейших правозащитных организаций в стране.