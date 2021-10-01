Белорусский руководитель Александр Лукашенко пообещал не проводить зачисток в Белоруссии после гибели сотрудника КГБ. В то же время, он подчеркнул, что это преступление не останется без ответа. Спецслужбы будут «точечно выявлять радикалов», — сообщает государственное агентство БелТА.
2021-10-01T16:04:14+03:00
2021-10-01T16:04:14+03:00
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16:04, 01 октября 2021
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