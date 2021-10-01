Insider: ЕР в прошлом году собрала рекордную сумму пожертвований от юридических лиц – почти пять миллиардов рублей

Около половины партия получила от крупных подрядчиков РЖД, — утверждает издание The Insider, которое российские власти, напомним, считают иностранным агентом. По данным The Insider, полученные деньги партия потратила не на благотворительность или борьбу с коронавирусом, как обещала, а на содержание аппаратов и избирательную кампанию.

