Кремль: ФСБ не согласовывала с Кремлем список сведений, не содержащих гостайну, но запрещенных к передаче

В Кремле утверждают, что ФСБ не согласовывала с Кремлем список сведений, не содержащих гостайну, но запрещенных к передаче третьим странам. Передавших эту информацию будут объявлять иностранными агентами. В списке 60 пунктов, в частности, нельзя передавать сведения о дислокации вооружения и численности армии и силовых структур, а также информацию о военных закупках.

Военный эксперт Александр Гольц считает, что силовые структуры будут использовать этот список ФСБ против любых неудобных журналистов. По словам Гольца, из-за нового списка ФСБ иноагентом может стать каждый законопослушный гражданин.