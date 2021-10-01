Английский дизайнер Стелла Маккартни примет участие в одном из самых популярных сериалов Netflix «Половое воспитание»

Она сыграет учительницу и объяснит ученикам причины образования рака груди. По словам Стеллы Маккартни, она решила воспользоваться такой возможностью, чтобы напомнить женщинам всех возрастов о необходимости регулярно проходить маммографию.
2021-10-01T15:33:18+03:00
2021-10-01T15:34:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 01 октября 2021
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