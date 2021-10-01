Российских гребцов дисквалифицировали за подделку ПЦР-тестов, — сообщается на сайте Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Среди дисквалифицированных – трехкратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира Олеся Ромасенко. От соревнований отстранены также байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский. Срок дисквалификации завершится в феврале будущего года.