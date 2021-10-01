Российских гребцов дисквалифицировали за подделку ПЦР-тестов, — сообщается на сайте Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Среди дисквалифицированных – трехкратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира Олеся Ромасенко. От соревнований отстранены также байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский. Срок дисквалификации завершится в феврале будущего года.
2021-10-01T15:33:01+03:00
2021-10-01T15:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 01 октября 2021
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