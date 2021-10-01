Газпром сообщил, что полностью выполняет заявки европейских потребителей на поставки газа

Так в холдинге прокомментировали снижение поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Цены на газ в Европе сегодня снова побили исторический рекорд – почти 1,200 долларов за тысячу кубометров.

В Германии начали показывать социальные ролики на случай отключения тепла и света в домах. Видео опубликовано в твиттере Федерального управления по делам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях. Видео появилось на фоне газового кризиса в Европе и нехватки газа в подземных хранилищах, — отмечает РБК.

