Исаакиевский собор закрыли для посетителей из-за венчания потомка царского дома Романовых

Перед входом новобрачных встречали около ста гостей и караул из гвардейцев Преображенского полка с саблями наголо.

На первое за более чем сто лет венчание потомка российских императоров в Петербурге, в город прибыли представители европейской аристократии. В списке приглашённых были, в частности, члены королевских домов Испании, Португалии, Бельгии и Лихтенштейна. Впрочем, ни один действующий монарх церемонию не посетил. Из-за венчания ограничили движение на соседних улицах. Напомню, митрополит петербургский и Ладожский Варсонофий сегодня освятит брак между потомком российских императоров Георгием Романовым и дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини, в православии — Виктории Романовны.

Георгий Романов — правнук великого князя Кирилла Владимировича, который приходился двоюродным братом последнему российскому императору Николаю Второму. В феврале 1917 года Кирилл поддержал свержение монархии, чем вызвал возмущение многих членов семьи, однако уже после Октябрьской революции за пределами России объявил себя императором. Потомки Кирилла называют себя великими князьями, но по законам российской империи права на это звание и на престол не имеет ни один из ныне живущих отпрысков Романовых.

После венчания участники церемонии проедут в здание Российского этнографического музея, который закроют для посетителей. А завтра приём на 700 человек проведут в Константиновском дворце в Петергофе.