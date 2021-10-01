Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян задержан в Черногории по запросу московского бюро Интерпола

В России Чуяна подозревают в причастности к хищению 14 миллиардов рублей из ОФК-Банка, лишившегося лицензии в 2018 году. Чуян был фактическим владельцем банка, — отмечает РБК.
2021-10-01T15:05:22+03:00
2021-10-01T15:05:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2912670-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:05, 01 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…