Верховный суд Белоруссии ликвидировал правозащитную организацию «Белорусский хельсинский комитет»

Это последняя правозащитная организация в стране. Основанием для ликвидации суд назвал грубое нарушение законодательства.

По данным правозащитников, за последние месяцы в Белоруссии ликвидированы более ста неправительственных организаций.



Белорусский руководитель Александр Лукашенко предложил законодательно определить организации, образующие гражданское общество. Он назвал дрянью неправительственные и некоммерческие организации. По его словам, в стране есть профсоюзы, ветеранские и женские объединения, которые, цитирую по агентству БелТА, «составляют опору белорусского общества».