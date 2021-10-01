В МВД Грузии отрицают, что передвижение спецназа в Батуми связано с информацией о возвращении Саакашвили

В МВД Грузии отрицают, что передвижение спецназа в Батуми связано с информацией о возвращении бывшего президента Михаила Саакашвили. По словам властей, спецподразделения полиции мобилизованы с целью обеспечить безопасность предстоящих выборов.

Саакашвили объявил о возвращении на родину. Грузинские власти утверждают, что политик не пересекал государственную границу.

О том, что политик не выезжал за пределы Украины заявили после консультаций с коллегами в грузинском МВД. Ранее об этом же сообщал и телеканал Имеди, который даже уточнял, что Саакашвили пребывает в курортном городе Трускавец в Карпатах, куда отправился по возвращении из Голландии. Сам Саакашвили объявил, что спустя 8 лет вернулся на родину с тем, чтобы принять участие в протестных акциях, которые ожидаются после объявления итогов муниципальных выборов, но границу при этом по уверениям грузинских силовиков он не пересекал. МВД пришлось опровергать и сообщения о том, что в Батуми заметили передвижения техники и спецназа. В Кремле на вопрос о политике ответили – где Саакашвили, там цирк. Главное, чтобы он не приносил вред людям тех стран, где он находится.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены приговоры. Власти предупредили, что Саакашвили будет арестован, как только вернется в страну.