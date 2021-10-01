Президент Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности своего советника, а Анну Кузнецову – от должности детского омбудсмена. Оба переходят на работу в Госдуму. В Кремле говорят, что Путин пока не определился с кандидатурой нового уполномоченного.