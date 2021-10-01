Президент Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности своего советника, а Анну Кузнецову – от должности детского омбудсмена. Оба переходят на работу в Госдуму. В Кремле говорят, что Путин пока не определился с кандидатурой нового уполномоченного.
2021-10-01T14:33:54+03:00
2021-10-01T14:43:16+03:00
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14:33, 01 октября 2021
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