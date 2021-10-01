Российских борцов, летевших на чемпионат мира, сняли с рейса из-за нарушения масочного режима

Борцы, среди которых был олимпийский чемпион, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Игр в Токио Абдулрашид Садулаев и трое его товарищей летели в Норвегию с пересадкой. Их попросили покинуть салон самолета, когда они уже заняли свои места. С ними вместе вышел и тренер Джамболат Тедеев. После обмена репликами выяснилось, что спортсменов обвиняют в нарушении масочного режима. Между тем на видео все участники инцидента располагают средствами защиты, но маски при этом приспущены. Самолет улетел без пятерых пассажиров.

Россиянам пришлось провести в аэропорту Схипхолл ночь. Они вылетели в Осло утренним рейсом.

Чемпионат мира по борьбе пройдет в Осло со 2 по десятое октября.