МВД Грузии утверждает, что бывший президент Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу

Он находится на территории Украины, сообщи официальный представитель министерства Александр Дарахвелидзе, сославшись на информацию от украинской стороны. В МВД напомнили, что Саакашвили в розыске и будет сразу задержан, если приедет на родину.
2021-10-01T14:32:10+03:00
2021-10-01T14:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 01 октября 2021
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