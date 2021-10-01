Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своём возвращении в страну и о планах провести массовые уличные акции. Власти республики информацию о его приезде отрицают.

Экс-глава государства Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» видео, на котором рассказал, что находится в Батуми. Запись сделана еще перед рассветом. Кадры сильно размыты. На них бывший президент идёт по пустому городу и говорит, что приехал из-за предстоящих в стране выборов: «Я сейчас рискую всем – своей жизнью, своей свободой. От вас я прошу только одного – идите на выборы и не опускайте руки. У нас всё получится. И до следующей встречи, уже в Тбилиси».

Саакашвили призвал голосовать за партию «Единое национальное движение» или за любую другую, за исключением партии власти. Он также попросил своих сторонников в понедельник, на следующий день после выборов, двинуться колоннами на столицу и собраться на площади Свободы в центре города, чтобы защитить результаты голосования. Бывший президент пообещал лично присоединиться к этой акции.

Тем временем в МВД Грузии объявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу. В руководстве правящей партии «Грузинская мечта» также сказали, что бывший президент не покидал территорию Украины, а опубликованное видео назвали подделкой.

Михаил Саакашвили осуждён в Грузии на шесть лет лишение свободы. Тбилисский суд признал его виновным в превышении полномочий. Сам бывший президент вины не признавал и называл это дело политическим.