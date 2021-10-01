Марина Ракова объявлена в розыск, подтвердили в МВД

По словам источника ТАСС, она могла уехать на Украину. Накануне Ракова не явилась на допрос и выключила телефон. Ее обвиняют в хищении 50 миллионов рублей в то время, когда она занимала пост замминистра образования.
2021-10-01T14:09:00+03:00
2021-10-01T14:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:09, 01 октября 2021
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