Техническая группа не смогла подтвердить версии о нарушениях в московском электронном голосовании

Отчет полностью опубликован на сайте Эха Москвы. Техническая группа была сформирована общественным штабом по наблюдению за выборами при участии КПРФ. В отчете говорится, что для проверки технического решения московской системы будет сформирована группа общественного аудита, которую возглавит Григорий Мельконьянц. Сопредседатель движения «Голос», которое российские власти считают иностранным агентом. Его заместителем будет член КПРФ Николай Волков.

Между тем, эксперты продолжают находить возможные фальсификации результатов электронного голосования. «Новая газета» сегодня опубликовала расследование, в котором утверждается, что в результате переголосования оппозиция потеряла 250 тысяч голосов. Об основных выводах рассказал в эфире «Эха» автор расследования научный сотрудник МГУ Максим Гонгальский

В свою очередь представитель мэрии Москвы, ответственный за проведение электронного голосования Артем Костырко в эфире «Эха» выразил уверенность, что переголосование на исход выборов не повлияло.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму не прошел в Москве по одномандатным округам ни один оппозиционный кандидат.