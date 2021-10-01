В Москве задержан глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин

На данный момент официально неизвестно, что ему вменяют. Он находится в отделе полиции, сказал нашей радиостанции депутат столичного парламента от коммунистов Евгений Ступин.

Недавно Зубрилин возмутился давлением властей на КПРФ и увел депутатов с заседания Мосгордумы.

После требований КПРФ отменить результаты электронного голосования из-за фальсификаций и призывов к сторонникам выходить на митинги силовики в штатском начали часами дежурить у горкома и офисов компартии. Они задерживали коммунистов за призывы к несогласованным акциям. Организаторы же называли их встречами с депутатами Госдумы и настаивали на законности таких собраний. Несмотря на это, протоколы составили на несколько десятков человек. Полиция больше двух суток блокировала в Мосгордуме члена КПРФ Екатерину Енгалычеву, которая тылась избежать задержания и не выходила из здания. Как только она его покинула, ей вручили повестку о вызове на допрос. Ее обвиняют в организации двух несогласованных митингов. Ей грозит до 30 суток ареста. Помимо активистов преследовали и юристов компартии. В КПРФ обвинили силовиков в попытке сорвать обжалование итогов электронного голосования, так как за пару дней до подачи исков в здание юридической службы пришла полиция.

Политолог Алексей Макаркин сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что власти стремятся указать руководству КПРФ на их место.

О новой политической борьбе, которая возникла после выборов, пишут и зарубежные издания.

Автор статьи во Франкфуртер Альгемайне Цайтунг пишет, что после парламентских выборов целый ряд представителей КПРФ испытывают жесткое давление со стороны властей, поскольку они не хотят мириться с масштабными фальсификациями на избирательных участках.

Коммунисты не признали результаты онлайн-голосования в Москве, они провели несколько протестных собраний, и среди их лозунгов были такие как «Свободу Навальному» и «Путин -вор». Кремль, тем не менее, считает эксперт издания, вряд ли пойдет на уступки: «системные» оппозиционеры будут поставлены перед выбором: «либо полное подчинение, либо разгром по примеру организаций Навального» (перевод сайта Инопресса).

Издание Блумберг в свою очередь обращает внимание на то, что компартия в условиях практического отсутствия в России каналов для выхода общественного недовольства стала одним из них. Внутри нее стали звучать более критические голоса отдельных лидеров. Однако, отмечается в публикации, руководство КПРФ в лице Геннадия Зюганова все еще остается на стороне Кремля и, несмотря на угасающую популярность, не намерено отказываться от контроля над партией.

Блумберг пишет, что по мере приближения президентских выборов так называемые «мятежники» внутри КПРФ будут отправлены Кремлем подальше от Москвы, в регионы. Однако, считает автор статьи, остается вероятность, что компартия не поведет себя в соответствии с этим планом.