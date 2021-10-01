В Новой Москве появился новый вид транспорта – автобусы, которые приезжают по требованию

В дептрансе говорят, что это практически такси, только проезд стоит 46 рублей. Автобус можно заказать из любой удобной точки в зоне действия сервиса и доехать до станции метро Прокшино Сокольнической линии.
2021-10-01T13:34:32+03:00
2021-10-01T13:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 01 октября 2021
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