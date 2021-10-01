Саакашвили призвал граждан проголосовать на выборах за созданную им партию «Единое национальное движение»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал граждан проголосовать на парламентских выборах за созданную им партию «Единое национальное движение» или другие (честные) партии.

Саакашвили пообещал вместе с народом выйти на улицы на следующий день после голосования 3-го октября, чтобы защитить результаты выборов. Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию спустя восемь лет. Он записал видеообращение, в котором утверждает, что находится в Батуми. При этом в МВД Грузии утверждают, что политик не пересекал государственную границу.