В Кремле категорически не согласны с блокировкой Белоруссией сайта «Комсомольской правды» – Песков

В Кремле категорически не согласны с блокировкой Белоруссией сайта «Комсомольской правды». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии», — заявил Д.Песков.

Доступ к сайту издания «Комсомольская правда в Беларуси» был заблокирован в среду. В министерстве информации республики объяснили, что это решение принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, «способствующую формированию источников угроз национальной безопасности».