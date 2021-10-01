Костырко отрицает, что функция переголосования использовалась для накрутки голосов за «Единую Россию»

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко не считает аномалией скачки на графике переголосования. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» он опроверг информацию о том, что эта функция использовалась для накрутки голосов за «Единую Россию».
«По поводу аномалии, когда в субботу переголосовывали больше от непровластных кандидатов – давайте посмотрим на пятницу, на первые три часа. Мы эти данные тоже выкладывали. Там 100% переголосовывали от провластной партии. Это на аномалию непохоже? Да, за три дня можно найти временной промежуток, в течение которого переголосований за кого-то будет больше, чем за кого-то другого, и это абсолютно нормально» — сказал А.Костырко.
Он уточнил, что посмотрит график переголосования, опубликованный в «Новой газете», согласно которому избиратели провластных кандидатов отменяли свое решение реже, чем оппозиционные. «Но пока про аномалию могу сказать одно: мы сейчас эту табличку подняли, сколько всего переголосовывали. От «Единой России» переголосовали 75 тысяч. Если сложить все партии и взять сумму всех переголосований за все дни, то у нас переголосователей 295 тысяч. Но 75 тысяч (которые проголосовали за «ЕР» и потом изменили голос – «ЭМ») – это много, 25% от одной партии. Ничто другое в комбинациях или еще как-то такое количество переголосований перебить не может», — отметил А.Костырко.
Он добавил, что намеренно изменить голоса в пользу конкретной партии с помощью стороннего вмешательства можно только при наличии ключа расшифровки. «Но ключа же не было, и расшифровать транзакцию до конца голосования нельзя», — подчеркнул А.Костырко.
Информацию о том, что процент «сгоревших» из-за переголосования голосов практически одинаков для всех оппозиционных кандидатов (10–13%), однако у «Единой России» он составляет всего 7%, чиновник правительства Москвы объяснил тем, что «за «Единую Россию» проголосовало гораздо больше людей, чем за все остальные партии». «Разумеется, количество переголосований в процентном отношении у них будет меньше, потому что база (знаменатель, на который делится это число) больше. То есть в числителе у всех стоит примерно одинаковое число, но знаменатель у нее больше. Это простая дробь, здесь не надо быть великим математиком», — заключил А.Костырко.
Выборы депутатов Госдумы прошли 17-19 сентября. ЦИК дважды переносил оглашение итогов выборов. Результаты электронного голосования в Москве опубликовали только утром 20 сентября. До этого во многих московских округах лидировали кандидаты, поддержанные «Умным голосованием» Алексея Навального, но после подсчета электронных голосов выборы выиграли провластные кандидаты.
Костырко отрицает, что функция переголосования использовалась для накрутки голосов за «Единую Россию»
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко не считает аномалией скачки на графике переголосования. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» он опроверг информацию о том, что эта функция использовалась для накрутки голосов за «Единую Россию».