Костырко отрицает, что функция переголосования использовалась для накрутки голосов за «Единую Россию»

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко не считает аномалией скачки на графике переголосования. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» он опроверг информацию о том, что эта функция использовалась для накрутки голосов за «Единую Россию».

«По поводу аномалии, когда в субботу переголосовывали больше от непровластных кандидатов – давайте посмотрим на пятницу, на первые три часа. Мы эти данные тоже выкладывали. Там 100% переголосовывали от провластной партии. Это на аномалию непохоже? Да, за три дня можно найти временной промежуток, в течение которого переголосований за кого-то будет больше, чем за кого-то другого, и это абсолютно нормально» — сказал А.Костырко.

Он уточнил, что посмотрит график переголосования, опубликованный в «Новой газете», согласно которому избиратели провластных кандидатов отменяли свое решение реже, чем оппозиционные. «Но пока про аномалию могу сказать одно: мы сейчас эту табличку подняли, сколько всего переголосовывали. От «Единой России» переголосовали 75 тысяч. Если сложить все партии и взять сумму всех переголосований за все дни, то у нас переголосователей 295 тысяч. Но 75 тысяч (которые проголосовали за «ЕР» и потом изменили голос – «ЭМ») – это много, 25% от одной партии. Ничто другое в комбинациях или еще как-то такое количество переголосований перебить не может», — отметил А.Костырко.

Он добавил, что намеренно изменить голоса в пользу конкретной партии с помощью стороннего вмешательства можно только при наличии ключа расшифровки. «Но ключа же не было, и расшифровать транзакцию до конца голосования нельзя», — подчеркнул А.Костырко.

Информацию о том, что процент «сгоревших» из-за переголосования голосов практически одинаков для всех оппозиционных кандидатов (10–13%), однако у «Единой России» он составляет всего 7%, чиновник правительства Москвы объяснил тем, что «за «Единую Россию» проголосовало гораздо больше людей, чем за все остальные партии». «Разумеется, количество переголосований в процентном отношении у них будет меньше, потому что база (знаменатель, на который делится это число) больше. То есть в числителе у всех стоит примерно одинаковое число, но знаменатель у нее больше. Это простая дробь, здесь не надо быть великим математиком», — заключил А.Костырко.

Выборы депутатов Госдумы прошли 17-19 сентября. ЦИК дважды переносил оглашение итогов выборов. Результаты электронного голосования в Москве опубликовали только утром 20 сентября. До этого во многих московских округах лидировали кандидаты, поддержанные «Умным голосованием» Алексея Навального, но после подсчета электронных голосов выборы выиграли провластные кандидаты.