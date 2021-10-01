В Москве задержан глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин

Это подтвердил радиостанции «Эхо Москвы» депутат от компартии столичного парламента Евгений Ступин.

Официально в полиции пока не говорят, с чем именно связано задержание Николая Зубрилина. Ранее в Москве неоднократно задерживали представителей КПРФ и сторонников партии из-за двух митингов за честные выборы, которые прошли 20 и 25 сентября.

Ранее задержана депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. Ей грозит до тридцати суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения массовых акций.