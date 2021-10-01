Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников к массовым акциям после завтрашних выборов.

Михаил Саакашвили этим утром заявил, что спустя восемь лет вернулся на родину и сейчас находится в Батуми. В Грузии ему ранее вынесли два обвинительных приговора с тюремными сроками. В МВД и правящей партии утверждают, что границу политик не пересекал.
2021-10-01T13:03:53+03:00
2021-10-01T13:03:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2912614-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:03, 01 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…