Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников к массовым акциям после завтрашних выборов.

Михаил Саакашвили этим утром заявил, что спустя восемь лет вернулся на родину и сейчас находится в Батуми. В Грузии ему ранее вынесли два обвинительных приговора с тюремными сроками. В МВД и правящей партии утверждают, что границу политик не пересекал.