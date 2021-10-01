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12:32, 01 октября 2021

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России создадут базу генетической информации

фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

По ее словам, там будут сосредоточены сведения по самым актуальным и приоритетным для страны направлениям. Среди них биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии, передает «Интерфакс». 


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