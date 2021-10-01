Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России создадут базу генетической информации

По ее словам, там будут сосредоточены сведения по самым актуальным и приоритетным для страны направлениям. Среди них биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии, передает «Интерфакс».
2021-10-01T12:32:51+03:00
2021-10-01T12:39:36+03:00
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12:32, 01 октября 2021
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