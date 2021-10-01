Песков: ФСБ не согласовывала с Кремлем данные, за передачу которых можно стать иноагентом

Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, не видит ли в этом списке глава государства угрозу свободе слова, он порекомендовал обратиться за разъяснениями в ФСБ.

«Этот список не согласовывался с президентом. Он не подлежит согласованию с президентом. За разъяснениями по этому списку я рекомендую обращаться в Федеральную Службу Безопасности. Мы не готовили этот список. Мы не составляли аргументацию», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, нет ли угрозы свободе слова в связи с утверждением этого списка, Д.Песков сказал, что здесь «надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место».

Перечень несекретных сведений, за передачу которых за рубеж можно стать иноагентом, состоит из 60 пунктов. Среди них информация о войсках и о Роскосмосе.