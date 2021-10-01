МВД рекомендует в основном штрафовать незаконных мигрантов в России и реже их депортировать

Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на методическое письмо профильным подразделениям.

Начиная с сегодняшнего дня, тем, кто не смог до конца сентября подтвердить законность своего пребывания в России, может грозить депортация и запреты на въезд. Это связано с истечение срока послаблений, которые были введены во время пандемии. У профильных центров выстаивались большие очереди. Многие мигранты надеялись на продление льготного периода. До конца года он будет пролонгирован, но только для находящихся в стране легально.

Остальных же рекомендовано сначала штрафовать, а депортацию использовать реже. В МВД сотрудников просят учитывать наполняемость центров временного содержания, чтобы избежать превышения лимита в 80-85% от вместимости помещения. Учитывать нужно и наличие транспортного сообщения, если оно отсутствует, то мигрант может обратиться с заявлением и легализовать свое пребывание в России.

Глава управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова ранее указывала, что в стране насчитывается около 7 миллионов иностранцев, только 1 миллион из которых урегулировали проблемы со своим статусом.