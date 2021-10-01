Российские власти отчитались о максимальном за всю пандемию количестве умерших от коронавируса за сутки

Темпы распространения заболевания также растут.

Максимум умерших за день обновляется в сводках оперативного штаба уже четвёртый день подряд. Так, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончалось 887 человек. Общее же количество жертв пандемии, по этим данным, превысило уже 208 тысяч.

Одновременно с этим растёт и количество выявленных случаев заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировали более 24 с половиной тысяч новых заразившихся. На таком высоком уровне этот показатель не был с середины лета. Заболеваемость растёт одновременно в 56 регионах. Так, в столице сегодня отчитались о почти четырёх тысячах выявленных случаев. Это в несколько раз больше, чем фиксировали по городу месяц назад.

После Москвы в списке идёт Санкт-Петербург, где заразились почти 2300 человек, Подмосковье — это более 1300 и Самарская область, в которой зарегистрировали 615 новых случаев.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объявила о начале сложного периода по Covid-19 в России. Также, министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что всего из-за пандемии под наблюдением врачей находится более 900 тысяч человек.